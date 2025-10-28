Атака на позиции ИГИЛ в ходе новейшей операции иракской «Хашд аш-Шааби»

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маалюма», источник в службе безопасности провинции Анбар заявил, что четыре пустынных района, включавших важнейшие позиции ИГИЛ, были очищены на западе этой провинции.

Источник уточнил, что силы «Хашд аш-Шааби» начали широкомасштабную операцию по обеспечению безопасности в районах Аш-Шаабани, Умм аль-Вухуш, Абу Джард и Садаан, расположенных на западе Анбара.

Упомянутые районы из-за своей труднодоступности превратились в убежища ИГИЛ. Кроме того, извилистые пещеры и туннели в этих районах создали безопасную среду для укрытия элементов ИГИЛ.