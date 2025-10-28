Как сообщает информационное агентство ABNA, Алексей Дедов в интервью российскому информационному агентству ТАСС заявил, что Россия и Иран находятся в постоянном контакте для урегулирования кризиса, созданного западными странами в отношении ядерной программы Ирана.

Он подчеркнул всестороннюю поддержку Ирана и поиск долгосрочного дипломатического и политического решения ядерного конфликта между Ираном и Западом.

Посол России в Иране назвал действия европейской тройки по восстановлению санкций Совета Безопасности против Ирана "юридически и процедурно неоценимыми" и сказал: Ни одна авторитетная страна в международном сообществе не поддастся этому давлению и не будет соблюдать эти санкции.

Мирная ядерная программа Ирана находится под международным давлением с 1384 года (2005 год), и Совет Безопасности ООН принял санкции против Тегерана в ответ на ядерную деятельность этой страны. Эти санкции включали экономические, банковские и экспортные ограничения, особенно в области энергетики и ядерной промышленности. После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в июле 1394 года (2015 год) большая часть этих санкций была приостановлена при условии ограничения ядерной программы Ирана. Однако после выхода США из СВПД в мае 1397 года (2018 год) Вашингтон восстановил санкции, и были предприняты усилия для введения международных санкций против Ирана.

После истечения срока действия соглашения СВПД, Европа и США, вместо нормализации своих отношений с Ираном, попытались восстановить санкции ООН, используя механизмы Совета Безопасности и прежние резолюции. Россия и Китай считают эти действия незаконными и неприемлемыми и подчеркивают, что такое давление не создает юридических обязательств для других стран.

Ядерные санкции Совета Безопасности ООН против Ирана были возобновлены 7 мехра 1404 года (29 сентября 2025 года). Это незаконное действие произошло после активации механизма "снэпбэк" (возврата) в рамках ядерного соглашения СВПД и непринятия Советом Безопасности резолюции о продлении приостановки санкций. В результате все предыдущие ядерные санкции, которые были отменены в 2015 году в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности, были вновь введены в действие.

Вследствие этих враждебных действий со стороны Запада, Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и также отменил Каирское соглашение.