Багаи: Нарушение перемирия в Газе и Ливане усугубляет ответственность стран-гарантов

По сообщению корреспондента АБНА, Исмаил Багаи на пресс-конференции, поздравив с годовщиной рождения Ее Светлости Зейнаб (мир ей) и Днем медсестры, заявил: На этой неделе проводится пассивная оборона, и мы в Министерстве иностранных дел серьезно относимся к этому вопросу в русле защиты национальных интересов.

Он продолжил: Министерство иностранных дел, в рамках содействия достижению целей экономической дипломатии, провело второе заседание провинциальной дипломатии в Мешхеде с участием представителей экономических органов и послов нашей страны в соседних странах.

Он сказал: На региональном уровне мы сталкиваемся с палестинской проблемой. Если раньше мы говорили о продолжении геноцида, то в эти дни мы говорим о нарушении перемирия, которое должно было предотвратить дальнейшую резню палестинцев и обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.

Представитель дипломатического аппарата добавил: Нарушение перемирия в Газе и Ливане усугубляет ответственность стран-гарантов.

Он отметил: Сегодня в Тегеране проходит заседание министров внутренних дел стран-членов ЭКО.

Относительно освобождения Махдие Эсфандияри он сказал: Освобождение находится под надзором, и в настоящее время она размещена вне тюрьмы, и мы ждем следующего заседания суда. Мы считаем, что она была задержана без уважительной причины. Наше посольство с самого начала следило за этим делом. Сам посол очень активно следил за ситуацией и встречался с ней. Мы продолжаем нашу деятельность для ее полного освобождения, чтобы условный приговор был заменен окончательным.

Представитель дипломатического аппарата, касаясь недавних угроз Белого дома в адрес Венесуэлы, подчеркнул: Этот вопрос вызывает беспокойство всего международного сообщества. Важнейшее правило международного права — запрет на применение силы. Эти правила нарушаются в различных частях мира. Это развитие является угрозой международному миру и безопасности. Вопрос о контрабанде наркотиков был поднят как средство давления на независимую страну. Мы считаем это развитие опасным шагом против мира и стабильности; поэтому здесь выделяется роль Организации Объединенных Наций.

Относительно поездки Гарибабади в Афганистан он сказал: Его поездка направлена на рассмотрение нескольких вопросов, которые постоянно стоят на повестке дня Ирана и Афганистана, включая безопасность границ, водные права и судебные вопросы. Проведены хорошие переговоры по вопросу экстрадиции преступников.

Представитель Министерства иностранных дел о поездке специального представителя России по Сирии в Тегеран сказал: Стабильность Сирии как важной страны в регионе важна для всех стран региона, включая Иран. Естественно, что мы проводим консультации со странами, активно участвующими в этом вопросе.

Основой сотрудничества с Агентством является постановление Меджлиса; устойчивая безопасность является предпосылкой устойчивого развития

Относительно утверждения Гросси о секретных переговорах он сказал: Основой сотрудничества и взаимодействия с Агентством является закон, принятый Меджлисом. Мы по-прежнему являемся членами Договора о нераспространении ядерного оружия и продолжаем взаимодействие в соответствии с постановлением Меджлиса. Некоторые из наших видов сотрудничества с Агентством являются обычными, например, замена топлива на атомной электростанции Бушер. Основой нашего сотрудничества в нынешних условиях является закон Меджлиса в сотрудничестве с Высшим советом национальной безопасности.

Багаи о заседании министров стран-членов ЭКО заявил: Этот саммит проводится после долгого перерыва; предыдущий саммит состоялся в 2010 году. В центре внимания этого саммита — повестка дня стран-членов ЭКО по обеспечению безопасности общих границ; мы считаем, что устойчивая безопасность является предпосылкой устойчивого развития; Афганистан также присутствует на этой встрече; Ирак и Оман также присутствуют на этой встрече.

Относительно письма Ирана, России и Китая директору Агентства и заявлений Гросси о закулисных переговорах он сказал: Я не слышал этой фразы от Гросси. Основой сотрудничества с Агентством является постановление Меджлиса.

Представитель дипломатического аппарата о следующем Генеральном секретаре ООН заявил: Выбор Генерального секретаря ООН подчиняется правилам, предусмотренным в Уставе Организации Объединенных Наций; этот выбор должен быть сделан в рамках процедуры, и предложенный кандидат должен быть утвержден в Совете и Генеральной Ассамблее. Согласно практике последних десятилетий, генеральные секретари избирались на основе географической ротации; общее мнение Организации Объединенных Наций также состоит в том, что нынешняя практика должна продолжаться для достижения справедливости в выборе.

Относительно резолюции 1972 Организации Объединенных Наций о принципе единого Китая он сказал: Наша позиция ясна; мы всегда подчеркивали территориальную целостность и уважение принципа единого Китая как в переписке с Организацией Объединенных Наций, так и в устных заявлениях. Мы, безусловно, продолжим эту политику.