Правильное представление Спасителя человечества создает почву для принятия справедливого правительства/ Кампания "Кто такой Махди?" достигла Нидерланд

Заместитель директора по культуре мечети Джамкаран в городе Кум в центре Ирана подчеркнул:" Правильное представление об Спасителе человечества Имаме Махди (да приблизит Аллах его пришествие!) проложит путь к глобальной готовности принять его справедливое правление".

Ходжатоль-Ислам Ясин Хосейн-Абади подчеркнул, что Спаситель человечества Имам Махди (да приблизит Аллах его пришествие!) может стать символом и основой для собрания огромного количества людей, и отметил: "Когда мы представляем махдизм не ограниченно и сектантски, а как всемирного Спасителя и символ справедливости, жертвенности, прощения и защиты угнетенных, не только шииты, но и все мусульмане, и даже все свободомыслящие люди мира могут объединиться вокруг этой концепции".

"Человек, на основе своей природы, любит добро, а если мы правильно представим имама Махди (да приблизит Аллах его пришествие!), то будет создана почва для его пришествия и мировой готовности принять его справедливое правление", - добавил Хосейн-Абади.

Международная кампания "Who Is Imam Mahdi" (Кто такой Махди?) прошла в Гааге в Нидерландах. Данная международная кампания начала свою работу в 2024 году в Ираке и продолжает свою серьезную деятельность в 10 странах мира. Лозунгом этой кампании является "Правильно познаем Имама Махди (да приблизит Аллах его пришествие!) и правильно представляем его миру". Данное движение стремится создать маленькую модель знакомства со Спасителем мира и понятия мирной и гуманной жизни после пришествия Спасителя. Эта кампания, учитывая перспективу, к которой она движется, определила себе 3 основные ответственности, включая: создание почвы для обретения правильного знакомства, создание почвы для участия и предоставления услуг, а также создание течения в защиту угнетенных по всему миру.