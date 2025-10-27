Галибаф: Эра односторонних действий США и их союзников закончилась

Спикер Исламского консультативного совета Ирана подчеркнул: "Признание Китаем, Россией и Ираном snapback «снапбэка» незаконным является символом стратегической солидарности этих трёх великих держав.

Как сообщает Pars Today, Мохаммад Бакер Галибаф заявил: "Письмо МИД Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Китайской Народной Республики Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций и Председателю Совета Безопасности является символом стратегической солидарности этих трёх великих держав, которые чётко заявили, что усилия трёх европейских стран по активации так называемого механизма «снапбэка» по сути лишены юридической силы".

Галибаф заявил: "Китай и Россия, как два постоянных члена Совета Безопасности, решительно поддерживают Иран и показывают, что эпоха односторонних действий США и их союзников закончилась".