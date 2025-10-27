Пезешкиян: Иран и Оман всегда поддерживали друг друга в трудные периоды региона

– Президент Ирана Масуд Пезешкиян подчеркнул древние и дружественные отношения между Ираном и Оманом, заявив, что взаимодействие двух стран и народов всегда строилось на основе братства, взаимного уважения и доброй воли, и что в периоды региональных кризисов они неизменно поддерживали друг друга.

Пезешкиян заявил об этом в понедельник, 27 октября (5 абана 1404 года), во время встречи с министром внутренних дел Омана Хамудом бин Фейсалом бин Саидом аль-Бусаиди, отметив:

«Отношения между Исламской Республикой Иран и Султанатом Оман всегда основывались на братстве, уважении и искренности. Два государства неизменно были союзниками и друзьями, даже в периоды сложных региональных событий».

Президент поблагодарил Оман за конструктивную роль в региональных делах, отметив усилия этой страны по посредничеству и организации переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

«Эти усилия заслуживают высокой оценки и отражают мудрый и миролюбивый подход оманского руководства», — добавил он.

Пезешкиян также отметил чёткую и гуманную позицию Омана в поддержку народа Палестины и осуждении преступлений израильского режима.

«Такое отношение, основанное на исламских и человеческих ценностях, глубоко заслуживает уважения. Если бы все мусульманские страны выступили с аналогичной позицией, мы не стали бы свидетелями столь трагических событий в Газе», — подчеркнул президент.

В свою очередь, министр внутренних дел Омана Хамуд бин Фейcал бин Саид аль-Бусаиди, выразив удовлетворение визитом в Иран и встречей с президентом, назвал отношения между двумя странами уникальными, историческими и искренними.

«В наших отношениях нет места сомнению. Ваш визит в Маскат пять месяцев назад и достигнутые соглашения — свидетельство ясного и позитивного направления сотрудничества между Ираном и Оманом», — заявил оманский министр.