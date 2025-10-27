Приоткрылся план Трампа по Украине: Зеленскому осталось полгода

После того, как Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным и ввел «колоссальные», по его же выражению, санкции против нефтедобывающих компаний России, многие посчитали, что российско-американские отношения, с таким трудом выведенные из крутого пике, опять камнем пошли вниз.

Но известная присказка о наполовину наполненном стакане – он наполовину полон или пуст – вполне годится для того, чтобы попытаться поставить под сомнение такой пессимистический вывод

Если допустить, что санкции, введенные из-за того, что Москва, дескать, не хочет немедленно прекращать огонь, преследуют не только цель «наказать» Россию, надавить на нашу страну, то можно увидеть и иные мотивы действий президента США.

Может быть, Дональд Трамп как раз хочет дать возможность нашей армии создать необходимые условия для сделки – освободить ту часть Донецкой Народной Республики, которую отказывается оставить Зеленский? С учетом динамики на поле боя это вполне допустимо.

При этом Трамп однозначно отводит от себя все возможные обвинения в том, что он «подыгрывает» Москве и одновременно бросает «кость» ястребам на Капитолийском холме, сдерживая их санкционный пыл.