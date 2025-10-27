  1. Home
Российская ПВО отразила атаки беспилотников на Москву

27 октября 2025 - 08:43
Российские источники сообщили об отражении атак беспилотников на столицу страны Москву.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Спутник», российская система противовоздушной обороны успешно отразила атаки беспилотников на столицу страны Москву.

Мэр Москвы заявил, что два украинских беспилотника, направлявшихся к российской столице, были сбиты.

По словам мэра Москвы, в общей сложности пять беспилотников были сбиты над Москвой этой ночью.

Министерство обороны России ранее в воскресенье заявило в своем заявлении, что 26 украинских беспилотников были уничтожены в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени в воздушном пространстве Белгородской, Брянской и Курской областей.

В заявлении Министерства обороны России по этому поводу говорится: «Мы нанесли удары по энергетическим объектам, военной технике и объектам по транспортировке оружия, принадлежащим украинским силам».

Министерство обороны России добавило: «Москва успешно поразила места временного размещения украинских сил на нескольких фронтах».

