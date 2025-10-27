Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Спутник», российская система противовоздушной обороны успешно отразила атаки беспилотников на столицу страны Москву.

Мэр Москвы заявил, что два украинских беспилотника, направлявшихся к российской столице, были сбиты.

По словам мэра Москвы, в общей сложности пять беспилотников были сбиты над Москвой этой ночью.

Министерство обороны России ранее в воскресенье заявило в своем заявлении, что 26 украинских беспилотников были уничтожены в период с 11:00 до 16:00 по московскому времени в воздушном пространстве Белгородской, Брянской и Курской областей.

В заявлении Министерства обороны России по этому поводу говорится: «Мы нанесли удары по энергетическим объектам, военной технике и объектам по транспортировке оружия, принадлежащим украинским силам».

Министерство обороны России добавило: «Москва успешно поразила места временного размещения украинских сил на нескольких фронтах».