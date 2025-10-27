Зеленский: Ситуация на линии фронта войны с Россией очень сложная

Как сообщает агентство «Абна», Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении, ссылаясь на получение доклада с мест от Александра Сырского, главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сказал: «Направления Покровска, Лимана и других районов в Донецкой области, а также приграничные районы в Сумской и Харьковской областях сталкиваются со сложными условиями».

Он призвал граждан Украины уделить особое внимание предупреждениям о воздушных налетах в ближайшие дни и подчеркнул, что окончательный исход войны зависит от сопротивления сил обороны и безопасности Украины и всеобщих усилий по сохранению страны.