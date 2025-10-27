Заявление Трампа: Я быстро положу конец разногласиям между Талибаном и Пакистаном

Как сообщает международное информационное агентство «Ахл аль-Бейт (мир им)» (Абна), в то время как мирные переговоры между делегациями Талибана и Пакистана вступили во второй день в Стамбуле, президент Соединенных Штатов Америки заявил, что он быстро разрешит кризис между Афганистаном и Пакистаном.

Заявления Трампа на полях саммита АСЕАН

Дональд Трамп, президент США, в воскресенье на полях саммита АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), который проходил в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, говоря о напряженности между Талибаном и Пакистаном, сказал: «Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали сотрудничать. Но я очень быстро решу эту проблему».

Он сделал это заявление во время церемонии подписания мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей и добавил: «Лидеры Пакистана — великие люди».

Безрезультатные переговоры в Стамбуле

Пакистанские СМИ сообщили, что второй день переговоров между делегациями Талибана и Пакистана в Стамбуле завершился без достижения конкретного результата. Единственным соглашением, достигнутым в этом раунде переговоров, было продолжение переговоров в ближайшие дни.

Эти переговоры являются продолжением предыдущей встречи в Дохе, на которой стороны договорились о немедленном прекращении огня после более чем недели пограничных столкновений.

Усиление напряженности на границе Афганистана и Пакистана

Напряженность между Талибаном и Пакистаном достигла своего пика 12 октября. В этот день пакистанские силы совершили атаки на пограничные посты Талибана. После этих атак обе стороны обвинили друг друга в начале конфликта, и было объявлено, что десятки человек с обеих сторон были убиты в ходе недельных разрозненных столкновений.