Крушение вертолета и истребителя ВМС США в Южно-Китайском море

27 октября 2025 - 08:41
ВМС США объявили, что истребитель F/A-18 и вертолет MH-60R Sea Hawk потерпели крушение во время полетных операций с авианосца USS Nimitz в Южно-Китайском море.

Как сообщает агентство «Абна», ВМС США опубликовали заявление, в котором говорится: «Во время этих двух инцидентов, которые произошли отдельно и в независимых оперативных условиях, весь экипаж истребителя и вертолета ВМС США был спасен, и о серьезных жертвах или травмах не сообщается».

Reuters сообщает, что, согласно заявлению ВМС США, операции по извлечению обломков истребителя и военного вертолета ведутся на месте их крушения.

В заявлении ВМС США отмечается: «Нет никаких признаков боевых действий или враждебных действий, приведших к этим инцидентам, и группы авиационной безопасности были направлены в этот район для изучения обломков и технических условий полета на момент инцидентов».

