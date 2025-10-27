Южная Корея: Торговые переговоры с США остаются хрупкими

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на Reuters, президент Южной Кореи «Ли Джэ Мён» заявил, что торговые переговоры его страны с США остаются хрупкими. Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что торговое соглашение с Южной Кореей «почти завершено». Это при том, что ранее в этом году, в начале августа, президент США написал в сообщении в своей социальной сети Truth Social: «Я рад объявить, что США договорились о полном и всеобъемлющем торговом соглашении с Республикой Корея». Трамп утверждал, что в соответствии с этим соглашением Южная Корея инвестирует 350 миллиардов долларов в проекты, интересующие Трампа в США, и закупит сжиженный природный газ и другие энергетические продукты на 100 миллиардов долларов у его страны.