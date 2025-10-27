По сообщению агентства «Абна», министр финансов США Скотт Бассент в воскресенье в интервью телеканалу CBS вновь повторил свою русофобскую позицию.

Министр финансов США в этой связи заявил: «Санкции против России — это кампания максимального давления, которая увенчается успехом, и мы сможем значительно сократить доходы Москвы от нефти. ...Если вы посмотрите на каждое заявление Москвы, они, похоже, используют это, [говоря, что] мы сделали экономику невосприимчивой к этому [вирусу]. Что ж, они не сделали экономику невосприимчивой. Их доходы от нефти упали на 20 процентов по сравнению с прошлым годом».

Скотт Бассент заявил: «Я предполагаю, что это может сократить доходы Москвы еще на 20 или 30 процентов!»