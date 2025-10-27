  1. Home
Реакция Венесуэлы на военные учения «Тринидада и Тобаго» в Карибском море

27 октября 2025 - 08:40
Министерство иностранных дел Венесуэлы расценило военные учения страны «Тринидад и Тобаго» в Карибском регионе как серьезную угрозу миру в Карибском бассейне.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило учения «Тринидада и Тобаго», проведенные в координации с Южным командованием США в Карибском море.

МИД Венесуэлы назвал это действие враждебной провокацией против страны и серьезной угрозой миру в Карибском регионе.

Министерство добавило: «Правительство Тринидада и Тобаго отказалось от суверенитета своей страны, чтобы действовать как военная колония, подчиненная интересам США».

МИД Венесуэлы далее заявил, что учения Тринидада и Тобаго являются не оборонительными учениями, а военной агрессией, направленной на превращение Карибского моря в пространство для насилия.

Министерство подчеркнуло, что Венесуэла не примет угрозы ни от одного правительства, подчиненного Соединенным Штатам.

