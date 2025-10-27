Мохаммад Раад: Ключ к стабильности Ливана не в подчинении условиям израильского врага

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Ахбар», Мохаммад Раад, глава фракции «Верность Сопротивлению», решительно отвергнув любую связь процесса восстановления страны с внешним давлением, подчеркнул: «Те, кто пытается, выдвигая эти предлоги и утверждения о том, что Сопротивление является причиной позорных агрессий врага, так называемо, закрыть путь для предлогов врага, глубоко ошибаются».

В своем выступлении на церемонии памяти мучеников города Набатия Мохаммад Раад заявил: «Истинная причина агрессий врага — это его жадность и его экспансионистский проект по подчинению Ливана. Те, кто призывает Сопротивление не давать врагу повода, либо не знают природы агрессии, либо по ошибке рассчитывают на поддержку международных друзей для защиты Ливана после компромисса и уступок».

Этот ливанский парламентарий сказал: «Ключ к безопасности и стабильности Ливана не в подчинении условиям врага, а в том, чтобы заставить его выполнять свои обязательства и фактически прекратить агрессию».

Он подчеркнул необходимость укрепления национального единства для противодействия жадности сионистского режима и избегания политики, ослабляющей внутренний фронт.

Мохаммад Раад сказал: «В интересах страны не связывать воедино восстановление домов, дела граждан и любое внешнее давление».

Он подчеркнул свое несогласие с любой отсрочкой выборов в ливанский парламент как с законным требованием и правом, и сказал: «Выгода врага заключается в отсрочке выборов по причинам, которые не являются скрытыми».

Этот депутат от фракции Сопротивления заявил: «Враг, нацеливаясь и разрушая дома, рынки, городские достопримечательности и символы, стремится оккупировать страну и посеять семена отчаяния в сердцах честных людей, но он никогда не преуспеет в этом, потому что Ливан оснащен уравнением Нация, Армия и Сопротивление, и мы останемся страной свободы, достоинства и победы».