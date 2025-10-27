Заместитель Генерального секретаря «Хезболлы»: Война возможна / Мы готовы защищать Ливан

Как сообщает международное информационное агентство «Ахл аль-Бейт (мир им)» (Абна), шейх Наим Кассем, заместитель генерального секретаря ливанской «Хезболлы», в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил: «Война возможна, но она не является неизбежной; это зависит от расчетов израильского врага, основанных на имеющихся данных на местах, и у нас нет другого выбора, кроме как быть в полной готовности к этой возможности».

Подчеркнув, что Израиль не сможет достичь своих целей в Ливане, он добавил: «Если нам будет навязана война, даже если у нас будет только одна деревянная палка, мы не позволим израильтянину пройти. Мы будем сражаться с ним до последнего человека, будь то женщина или мужчина».

Шейх Наим Кассем продолжил: «Сегодня мы стали лучше, чем были до битвы „Оули аль-Бас“; то есть существует непрерывный прогресс во взаимодействии, эмоциях, силе, стойкости, достоинстве и воле. Мы присутствуем как Сопротивление и выполняем наши обязанности. Основа продолжения Сопротивления — это вера и воля; то, что упоминается как оружие и численность, является дополнением к вере и воле».

Он также сказал, что Сопротивление в некоторой степени восстановило свою силу и готовность, а его физические возможности — по нашему выражению — улучшаются и развиваются. Сопротивление в Ливане — это национальное Сопротивление; правда, оно в основном активно в шиитской среде, но Сопротивление предназначено для всех конфессий и для Ливана.

Право на обладание оружием принадлежит нам

Заместитель генерального секретаря ливанской «Хезболлы», говоря о монополии государства на оружие, подчеркнул, что обладание оружием является неотъемлемой частью нашего законного права на защиту родины и нашего существования, поскольку нет разделения между нашим существованием и существованием нашей родины.

Он добавил, что военное существование «Хезболлы» связано с существованием оккупационного врага. Роль Сопротивления не закончена, потому что агрессия продолжается.

Шейх Наим Кассем заявил, что ливанская армия должна противостоять агрессии, и там, где армия не в состоянии выполнить свой долг, должно быть народное Сопротивление, которое будет противостоять.

Он сказал, что при наличии армии и Сопротивления между ними должна быть координация для противодействия агрессии. «Хезболла» готова обсудить позитивную оборонную стратегию с правительством Ливана и ливанской армией для достижения стратегии национальной безопасности.

Он подчеркнул в отношении ливанской армии: «Армия является национальной, ее идеология национальна, и ее деятельность в прошлом и сейчас была хорошей. Поэтому мы считаем, что национальная армия смогла завоевать консенсус ливанцев; это положение должно быть сохранено и продолжено».

Он добавил, что ливанская армия действует сбалансированным образом в реализации плана, связанного с оружием. Необходимо учитывать, что не должно быть мысли о противостоянии с окружением в ответ на любое давление. Мы всегда поддерживаем лозунг «Армия, Народ, Сопротивление».

Правительство должно действовать более активно в отношении агрессии

Что касается неоднократных нападений Израиля на Ливан, шейх Наим Кассем сказал, что правительство Ливана должно действовать более активно в отношении этих агрессий, и мы призываем правительство пересмотреть роль Комитета по механизму.

Он также коснулся вопроса реконструкции и сказал, что ответственность за реконструкцию лежит в первую очередь и в последнюю очередь на правительстве, потому что агрессором является Израиль, а Ливан подвергся агрессии, поэтому правительство должно начать реконструкцию.

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» добавил: «Мы не требуем от правительства того, что превышает его возможности; но правительство должно начать часть проекта реконструкции, не только инфраструктуры, но и полной реконструкции — открыть фонд, пригласить помощь из-за границы и оказать давление. Правительство должно начать с использования своих собственных возможностей».

О заключенных и давлении на правительство

Относительно ливанских заключенных он заявил, что «первая ответственность лежит на правительстве... Мы должны кричать громче и действовать активнее».

О предложении открыть новую страницу с Саудовской Аравией

Относительно своего призыва к Саудовской Аравии открыть новую страницу в отношениях, шейх Наим Кассем сказал: «Мы не получили обратной связи; никто не говорил с нами об этом. Если со стороны Саудовской Аравии будет какой-либо знак, это будет позитивно; но то, что зависит от нас, это то, что мы объявили, что „Хезболла“ открыла двери для всех и протянула руку всем».

Проведение парламентских выборов в установленный срок

Что касается парламентских выборов, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» подчеркнул, что движение выступает за проведение выборов в установленный срок и не желает никаких задержек. У нас нет конкретной цели; проведение выборов в срок уместно. Есть закон, поэтому исполняйте закон.

Относительно избирательных коалиций он добавил, что мы формируем коалиции всякий раз, когда есть избирательная и политическая целесообразность.

Отношения с премьер-министром Ливана

Относительно отношений с премьер-министром Ливана Навафом Саламом, шейх Наим Кассем сказал, что в некоторых вопросах существуют разногласия, которые терпимы и не являются проблемой; но если разногласия такого рода, что приведут к кризисным действиям в стране, мы будем вынуждены сказать, что это неправильно, и мы не примем это.

Обращаясь к Навафу Саламу, он сказал: «Мы готовы к позитивным действиям и сотрудничеству с вами, и мы хотим успеха страны; мы не хотим разногласий с вами. Но оставьте в стороне те крупные вопросы, которые стратегически проблематичны или могут вызвать кризис. Если вы захотите, мы будем сотрудничать с вами на частных заседаниях, чтобы достичь общих точек соприкосновея, потому что мы хотим, чтобы страна была единой, а правительство добилось успеха».