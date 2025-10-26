Пропалестинский кандидат победил на президентских выборах в Ирландии

После объявления результатов предварительного подсчёта голосов на президентских выборах в Ирландии, которые показали значительное преимущество Коннолли, кандидат от правой партии Fine Gael Хизер Хамфрис признала своё поражение в субботу вечером. Подсчёт двух третей голосов на президентских выборах в Ирландии показывает, что Коннолли является уверенным победителем президентских выборов в этой стране, набрав 64 процента голосов. 68-летняя Коннолли сумела победить на выборах благодаря поддержке многих молодых ирландцев. В сфере внешней политики он является убежденным сторонником Палестины и критиком Европейского союза и Соединенных Штатов.