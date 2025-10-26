В Великобритании обеспокоены заявлением президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник", сообщает газета Express. В публикации подчеркивается, что эта ракета получила название "непобедимой" из-за сложности отслеживания её траектории полета.

«Владимир Путин выступил с жестким предупреждением в адрес Великобритании, подтвердив, что Россия завершила испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью», - заявили в публикации.

В воскресенье, во время визита в один из пунктов Объединенной группировки войск, президент объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Он охарактеризовал её как уникальное изделие, которого нет ни у одной другой страны. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тестирование ракеты прошло 21 октября: за 15 часов она преодолела расстояние в 14 тысяч километров

Ранее первые лица России неоднократно заявляли о нежелании и отсутствии планов нападать на страны Евросоюза или НАТО. Однако из-за растущей военной активности Запада РФ вынуждена готовиться и принимать контрмеры.