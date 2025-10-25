Сандерс резко критикует AIPAC и Нетаньяху/ Я еврей, но я не защищаю угнетение

Сенатор Берни Сандерс, независимый политик и видный деятель американского прогрессивного крыла, резко раскритиковал Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) и правое правительство Израиля, обвинив это влиятельное лобби в использовании капитала миллиардеров для подавления голосов американских прогрессивных деятелей и в безоговорочной поддержке Биньямина Нетаньяху.

Сандерс заявил в интервью Axios: «То, что отличает AIPAC, заключается в том, что это, по сути, олигархия миллиардеров... которые борются за сохранение нынешнего статуса». Данные заявления Сандерса, который считается одним из самых видных еврейских политиков в Сенате, отражают растущий раскол в Демократической партии по вопросу поддержки Израиля со стороны США, между главным течением партии и ее прогрессивным левым крылом, которое выступает против подхода правительства Нетаньяху к войне в Газе.

Нападки на «олигархию миллиардеров»

В интервью и своей новой книге «Борьба с олигархией» (Fight Oligarchy) Сандерс критикует богатый класс, который, по его словам, контролирует большую часть экономики, политики и СМИ США и мешает людям объединяться ради более справедливого общества. Он назвал AIPAC частью этой властной структуры, и заявил, что данна группа превратила «обвинение в антисемитизме» в инструмент, чтобы заставить замолчать критиков израильской политики. AIPAC — это одна из самых влиятельных лоббистских групп в Вашингтоне, тратящая миллионы долларов на выборы в США через политические суперкомитеты (Super PAC) и часто подвергавшаяся нападкам со стороны прогрессистов за свою непоколебимую поддержку Израиля.

Сандерс: Я еврей, но не поддерживаю угнетение

«Я горжусь своим еврейским происхождением, но это никоим образом не означает, что я поддерживаю крайне правое правительство Израиля, которое делает ужасные действия против палестинского народа», — заявил 84-летний Сандерс в интервью Axios.

Аналитики считают, что заявления Сандерса свидетельствуют об изменении политического дискурса в США, в частности среди молодых демократов, которые все больше недовольны продолжающейся финансовой и военной поддержкой Вашингтоном правительства Нетаньяху.

Сандерс также в своем аккаунте в социальной сети X раскритиковал план Трампа построить бальный зал в Белом доме, и заявил, что «Трамп сносит Белый дом, чтобы построить бальный зал стоимостью 300 миллионов долларов, оплаченный его друзьями-миллиардерами. Но это еще не все. Он разрушает Конституцию. Он разрушает нашу систему здравоохранения. Он разрушает нашу демократию».

Согласно фотографиям, опубликованным агентством Associated Press в четверг, все восточное крыло Белого дома было снесено в рамках плана президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала!