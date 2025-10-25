Иранские компании активно представлены на выставке «Health Asia Pakistan»

22-я Международная выставка «Health Asia Pakistan» открылась в четверг в Карачи, экономическом центре Пакистана.

Как передает Pars Today со ссылкой на ИА IRNA, в церемонии открытия Международной выставки здравоохранения приняли участие министр здравоохранения Пакистана Сайед Мустафа Камаль, генеральный консул Ирана в пакистанском Карачи Акбар Исазаде, а также группа представителей правительств провинций, представители компаний из 10 стран, в том числе России, Венгрии и Турции и с участием 6 компаний.

Иранские компании, представленные на выставке в Карачи в области лечения бесплодия, медицинских и терапевтических наборов, лапароскопии и фармацевтической промышленности, представили свои достижения и рассказали о возможностях Ирана в различных областях.

Члены иранской делегации во главе с Мурадом Немати Заргараном, торговым советником Исламской Республики Иран в Пакистане, встретились в рамках выставки встретились с Мохаммадом Обайдуллой, заместителем министра здравоохранения и главой Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана (DRAP) и обсудили пути развития сотрудничества, включая регистрацию иранских компаний в вышеуказанных учреждениях.

22-я Международная выставка «Health Asia» завершит свою работу в субботу в Карачи.