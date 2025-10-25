Иревани заявил в пятницу, что Устав ООН подвергся серьезному испытанию из-за агрессивных действий и политического злоупотребления его механизмами, и сказал: "Совет Безопасности должен выполнять свои обязанности беспристрастно, эффективно и без избирательного подхода, и ни один член, даже обладающий властью, не может злоупотреблять этим институтом или манипулировать им в политических или односторонних целях".

ООН: Война в Газе продемонстрировала полное пренебрежение к международному праву

Филипп Лаццарини, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил, что война сионистского режима в Газе демонстрирует полное пренебрежение к международному праву. Он продолжил: "В течение 80 лет Организация Объединенных Наций прилагала все усилия для установления мира, борьбы с нищетой и голодом, защиты прав человека и укрепления мира, основанного на верховенстве права".

Россия, Китай и Иран: применение «европейской тройкой» так называемого «snapback» юридически проблематично

Послы и постоянные представители России, Китая и Ирана при Управлении ООН в письме Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии заявили, что применение так называемого «снапбэк» (автоматическое восстановление санкций СБ ООН) тремя европейскими странами — Британией, Германией и Францией — по своей сути, юридически и процессуально проблематично.

Начато судебное расследование в отношении нескольких испанских менеджеров по обвинению в соучастии в военных преступлениях в секторе Газа

Национальный суд Испании объявил о начале официального расследования в отношении руководителей сталелитейной компании «Sedinor» по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и возможном геноциде в секторе Газа. Эти лица преследуются по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности или геноциде в связи с продажей стали израильской оружейной компании.

Палестинские официальные лица: вопрос о вооружении в секторе Газа должен быть рассмотрен в рамках Палестинского национального соглашения

Мустафа аль-Баргути, генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы, подчеркнул в пятницу важность национального единства и неприятия иностранного вмешательства в управление Газой и заявил, что вопрос о вооружении в секторе Газа должен быть рассмотрен в рамках форм борьбы, согласованных палестинскими группами.

Продолжение ночной агрессии Израиля на Западном берегу и жестокие нападения поселенцев

После ночной агрессии израильской армии и сионистских поселенцев в различных районах Западного берега местные источники сообщили о налетах на дома палестинцев в Дженине, Наблусе и Тулькарме, поджогах автомобилей в Рамалле и ожесточенных столкновениях с местными жителями.

Бразилия предупреждает об эскалации со стороны США

Селсу Аморим, советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявил в пятницу, что любое военное вмешательство США в Венесуэлу будет иметь крайне разрушительные последствия для всей Южной Америки и подорвет регион в связи с увеличением военного присутствия США в Карибском бассейне и ростом напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

Президент Колумбии: Мы не встанем на колени

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не сдастся и продолжит свой путь после введения санкций США. Петро назвал санкции Вашингтона против него и его семьи противоречием и указал на усилия своей страны по борьбе с наркотрафиком.

Франция передает Украине новые истребители и ракеты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети X: «В ближайшие дни мы поставим Украине новые ракеты Aster, новые программы обучения и новые истребители Mirage».