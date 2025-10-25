Чего ищет представитель Белого дома в Ираке?

В этом году президент США Дональд Трамп назначил Марка Савайю, малоизвестного капиталиста иракского происхождения, своим специальным посланником по иракским делам.

Как сообщает Pars Today со ссылкой на информационное агентство ИРНА, назначение Савайи, который также входит в список влиятельных лиц в американских социальных сетях, вызвало широкую реакцию и бурные споры в иракских политических кругах.

По мнению наблюдателей, назначение недипломатической фигуры по имени Марк Савайя, выходца из иракских халдейских христиан, на должность специального посланника президента США в Ираке наряду с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, свидетельствует о стремлении Америки изменить правила игры в Ираке в свою пользу.

Многие политические активисты в Ираке обеспокоены тем, что Марк Савайя будет действовать подобно Залмаю Халилзаду, афганскому посланнику тогдашнего президента США в Афганистане, который дестабилизировал ситуацию в Афганистане, или Тому Брэку, ливанцу, которого Трамп назначил своим спецпосланником в Ливане и который привел к эскалации внутренней напряженности в Ливане, и что Савайя и Кушнер будут выполнять ту же миссию в Ираке, даже в еще больших масштабах.

Джума аль-Атвани, глава иракского Центра стратегических исследований Офок, считает, что Вашингтон, несомненно, вмешается в процесс формирования коалиций для формирования нового иракского правительства, как и раньше, через своих спецпосланников, и попытается сформировать политические коалиции и будущее иракское правительство в соответствии с политикой США.

Он говорит: «Шиитские политические движения научились игре повторения у американцев и подготовили для нее сценарии, которые, вероятно, подразумевают пожертвование рядом небольших политических движений, близких к сопротивлению, чтобы убедив Америку, обойти ее сценарий и сформировать новое правительство».

Хотя Аль-Атвани оптимистично оценивает ход этого избирательного цикла, он также подчеркивает, что впереди будет немало трудностей и проблем. Конечно, в предыдущие циклы эти трудности, возможно, были серьезнее, чем в нынешнем, но Ирак смог их преодолеть, так как политические течения этой страны достигли уже необходимой зрелости.

В ходе шестого цикла парламентских выборов в Ираке право голоса имеют более 12 миллионов человек, и 7926 кандидатов борются за одно из 329 мест в парламенте. В отличие от выборов 2021 года, каждая иракская провинция считается избирательным округом, что предотвратит потери голосов представителей, как это было в предыдущем цикле, когда выборы проводились по нескольким избирательным округам.