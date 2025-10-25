Лидер сионистской оппозиции: Израиль переживает самый опасный политический кризис в своей истории

Лапид добавил: «Даже после подписания соглашения о прекращении огня в Газе Израиль всё ещё находится в самом опасном политическом кризисе в своей истории. 142 правительства признали государство Палестина, а Норвежский фонд национального благосостояния принял решение отозвать свои средства из Израиля, особенно из израильских банков».

Он отметил: «Международные компании отказались от участия в проектах внутри Израиля, а в Европе израильская продукция незаметно исчезает с полок магазинов».

Кнессет (израильский парламент) в письменном заявлении пояснил: «Высказывания Яира Лапида прозвучали на заседании парламентского комитета, курирующего деятельность правительства Израиля, которое было посвящено обсуждению растущей политической изоляции Израиля в последнее время.

52% израильтян выступают против кандидатуры Нетаньяху на предстоящих выборах.

Между тем, новый опрос, проведенный израильским телеканалом Channel 12, показывает, что 52% израильтян выступают против кандидатуры Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах, в то время как 41% его поддерживают. Палестинский информационный центр также добавил: «На израильской политической сцене наблюдаются новые движения и группировки, которые указывают на постепенный распад правящей коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху». В связи с растущим недовольством правительства и обострением споров по поводу закона о военной службе харедим, бюджетного кризиса 2026 года и судебной реформы, аналитики говорят о возможности проведения досрочных выборов в середине 2026 года.

Волна увольнений в Израиле ещё больше изолировала Нетаньяху.

Сионистская газета «Едиот Ахронот» также написала, ссылаясь на недавние увольнения и отставки в политических и военных структурах безопасности сионистского режима: «Этот вопрос свидетельствует о растущей изоляции Биньямина Нетаньяху в Израиле». Резко отреагировав на увольнение Цахи Ханегби, главы сионистского совета безопасности, газета «Едиот Ахронот» добавила, что растущая волна увольнений и отставок высокопоставленных чиновников в политических, военных и силовых структурах поставила кабинет Биньямина Нетаньяху на грань краха.

По данным ивритоязычной газеты, в последние месяцы большинство старших помощников и советников премьер-министра Израиля Нетаньяху были либо уволены, либо подали в отставку и переведены на дипломатические должности.

Израиль рушится изнутри

В этой связи ведущий эксперт газеты «Гаарец» по Западной Азии подчеркнул в своей статье: «Несмотря на заявление о победе в войне в Газе, сионистский режим пережил внутренний коллапс, который можно назвать «Накбатом Израиля» изнутри». Зои Барейл, эксперт по Западной Азии, в аналитической статье раскритиковала заявленную победу сионистского режима в войне в Газе и подчеркнула внутренний крах режима.