Палестинские группы на встрече в Каире: сионистские оккупанты должны уйти из сектора Газа

по итогам двухдневной встречи в Каире в пятницу, 24 октября, которая состоялась по официальному приглашению правительства Египта и при поддержке президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, палестинские группы сопротивления призвали к полному выполнению соглашения о прекращении огня, выводу израильских оккупационных сил из сектора Газа, снятию блокады и началу восстановления в регионе. На этой встрече был рассмотрен второй этап плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа, а также начата подготовка к проведению всеобъемлющего национального диалога, направленного на сохранение палестинского национального проекта и восстановление национального единства. Палестинские группы также осудили любые планы аннексии или принудительного перемещения в секторе Газа, на Западном берегу и в Иерусалиме.

Главным аргументом в пользу палестинского сопротивления режиму прекращения огня в Газе является приверженность сионистского режима соглашению.

Между тем Зиад Нахале, генеральный секретарь организации «Палестинский исламский джихад», подчеркнул, что укрепление соглашения о прекращении огня в секторе Газа зависит от приверженности как палестинской, так и израильской сторон выполнению положений этого соглашения, и заявил: «Пока израильский режим соблюдает режим прекращения огня, палестинцы также будут его соблюдать».

Представитель движения ХАМАС: Мы соблюдаем режим прекращения огня.

Также Хазем Касем, представитель Палестинского движения исламского сопротивления (ХАМАС) в Газе, заявил, что движение подчёркивает свою приверженность деталям соглашения о прекращении огня, достигнутого благодаря усилиям посредников. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Хазем Касем заявил, что мы призываем сионистских оккупантов выполнить свои обязательства, в частности, прекратить авиаудары, снять осаду и разрешить въезд гуманитарной помощи, и добавил: «Хамас стремится к достижению палестинского национального соглашения для урегулирования всех оставшихся вопросов, связанных с формой правления в Газе после войны».

Сионистский режим должен оплатить восстановление сектора Газа.

Муса Абу Марзук, член политбюро Палестинского исламского движения сопротивления (Хамас), также подчеркнул в своих заявлениях, что сионистские оккупанты несут ответственность за разрушение сектора Газа и должны оплатить восстановление этого района. В интервью агентству «Спутник» Абу Марзук заявил: «Восстановление руин сектора Газа — это обязанность и право более двух миллионов палестинских граждан, лишившихся своих домов, крова и источника дохода». Он добавил: «В резолюции Совета Безопасности особое внимание уделяется восстановлению сектора Газа, и, поскольку оккупанты несут ответственность за разрушения и опустошение этого района, они должны полностью оплатить его восстановление».

Йеменская группировка «Ансарулла»: Мы следим за соблюдением Израилем режима прекращения огня в секторе Газа

В этой связи член Высшего политического совета Йемена Мухаммед Али аль-Хуси заявил в своих заявлениях, что Йемен постоянно следит за соблюдением сионистским режимом режима прекращения огня в секторе Газа. Мухаммед Али аль-Хути подчеркнул, что йеменские силы находятся в состоянии максимальной готовности противостоять любому пересечению красных линий и реагировать на безрассудные действия израильского противника.

Мухаммед аль-Бахити, член политбюро йеменского движения «Ансарулла», также ранее подчеркивал в своих заявлениях о поддержке Газы при любых обстоятельствах.