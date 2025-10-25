По сообщению Pars Today, в интервью телеканалу «Al Mayadeen», говоря о бесполезности дипломатии с сионистским режимом и тесных отношениях между Ливаном и Исламской Республикой Иран, премьер-министр Ливана Наваф Салам подчеркнул, что израильский режим не соблюдает международные соглашения, включая резолюцию №1701 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, и, хотя Бейрут не предпринимает никаких военных действий, сионистский режим продолжает свою агрессию.

Премьер-министр Ливана также признал, что открытие дипломатических каналов в этой сфере оказалось безрезультатным, и только мобилизация региональных и международных сил может заставить израильский режим отступить.

Наваф Салам в продолжении заявил, что отношения с Ираном, как влиятельной региональной державой, занимают особое место во внешней политике Ливана.

Он также подчеркнул важность отношений с Исламской Республикой Иран и призвал к укреплению этих отношений на основе взаимного уважения, что может не только способствовать укреплению оси сопротивления Израилю, но и стать платформой для экономического, политического и военного сотрудничества.

Премьер-министр Ливана также подчеркнул роль движения «Хезболла» в освобождении южного Ливана и признал, что без жертв, понесенных движением сопротивления, отступление израильского режима в 2000 году было бы невозможным.

Это признание свидетельствует о глубоком понимании ливанским правительством реалий ситуации на местах и ​​важности поддержания внутренней сплоченности перед лицом внешних угроз, особенно со стороны сионистского режима.

В продолжении статьи говорится: «В то время как некоторые страны стремятся к нормализации отношений с сионистским режимом, Ливан подчеркивает продалжение реализации Арабского мирного плана, который требует от Израиля полного вывода войск с оккупированных территорий и признания независимого палестинского государства со столицей Бейт аль-Мукаддаса.

Наваф Салам подчеркнул, что до тех пор, пока эти условия не будут выполнены, прямые переговоры или нормализация отношений с израильским режимом не будут стоять на повестке дня Ливана.

В конце своего выступления премьер-министр Ливана обозначил путь дипломатического сопротивления Ливана, подчеркнув внутреннее единство, активное присутствие на международной арене и укрепление отношений с дружественными странами, особенно с Ираном. Этот путь будет эффективен в борьбе с оккупацией только благодаря региональному единству и использованию дипломатического потенциала.