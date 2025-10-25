Предупреждение о продолжении колониального экспансионизма сионистского режима

Исмаил Бакаи обозначил резолюцию Кнессета об аннексии Западного берега как очередной шаг на пути колониального и преступного экспансионизма сионистского режима, который на протяжении восьми десятилетий непрерывно нарушает основополагающее право палестинского народа на самоопределение, а также основные нормы международного права, в частности право наций на самоопределение. Говоря о продолжающихся грубых нарушениях прав человека и гуманитарных прав на Западном берегу, а также о геноциде в секторе Газа, представитель МИД Ирана подчеркнул, что декларируемая и реализуемая политика сионистского режима на Западном берегу, включая повторение иллюзии «Великого Израиля», создание новых поселений и принятие новых резолюций в Кнессете, подтверждает планы этого режима по всеобъемлющей этнической чистке на всей оккупированной территории Палестины, и эта ситуация ещё больше усиливает ответственность всех правительств за принятие эффективных мер по предотвращению «колониального уничтожения» Палестины.

Бакаи также призвал исламские страны и международное сообщество к немедленным действиям по предотвращению вопиющего нарушения исторических прав палестинского народа и акцентировал ответственность Организации Объединённых Наций за прекращение постоянных нападений сионистского режима на идентичность Палестины и права палестинцев.