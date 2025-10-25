Шах-Черах: жемчужина веры и искусства в самом сердце Шираза

Зеркальные залы и бирюзовая плитка мавзолея Шах-Черах рассказывают историю людей, которые строили, реставрировали и сохраняли это священное место на протяжении веков. По сведениям ParsToday, со ссылкой на Press TV, это священный мавзолей привлекает паломников и путешественников к месту, где многовековая вера переплетается с непреходящей красотой иранского искусства и архитектуры.

Для жителей Шираза Шах-Черах — символ живого присутствия; место, где вера и искусство идут рука об руку, а блеск зеркальных потолков отражает его непреходящее великолепие.

История из прошлого

Мавзолей Шах-Черах был построен в VI веке хиджры, во время правления персидских Атабаканов, в эпоху расцвета Шираза, как центра образования и религии. Здесь находится гробница Ахмада ибн Мусы (мир ему), старшего сына имама Мусы Казима (мир ему), седьмого имама шиитов, и брата имама Резы (мир ему), восьмого имама шиитов, чья великолепная гробница находится в городе Мешхед.

Со временем мавзолей стал центром поклонения и почитания в Ширазе, и в 745 году хиджры царица Таши-хатун из династии Инджу (мать шаха Абу Ицхака Инджу) распорядилась о его реконструкции и расширении. Она также построила рядом большую школу и пожертвовала средства на развитие магазинов вокруг, чтобы поддерживать это священное место паломничества.

В 1507 году шах Исмаил Сефевид распорядился о масштабной реставрации, но землетрясение 1588 года нанесло ему серьёзный ущерб. В XVIII веке, после победы над вторгшимися афганскими войсками, Надир-шах Афшар вновь отстроил гробницу.

История названия «Шах-Черах»

Название «Шах-Черах», что означает «Царь Света», происходит из легенды, уходящей корнями в историческую память Шираза. Много веков назад одна старушка каждую четверговую ночь видела таинственный свет, исходивший от места захоронения Ахмада ибн Мусы (мир ему). Она верила, что это гробница великого человека, поэтому обсудила этот вопрос с эмиром Азадом ад-Даулахом Дайлами, правителем Шираза. Когда эмир пришёл посмотреть на это явление, свет был ярче, чем когда-либо, и старушка воскликнула: «Шах-Черах!» Эмир приказал провести раскопки, и гробница Ахмада ибн Мусы (мир ему) была обнаружена. С той ночи это место стало известно под именем, которое произнесла старуха; имя, которое и сегодня озаряет Шираз.

Архитектура веры

Архитектурный облик Шах-Чераха сочетает в себе азербайджанский стиль и иранское искусство. Его северные и южные ворота выходят в просторный двор, окружённый элегантными залами. Внутри зеркальные стены делят каждый луч света на тысячи частиц, погружая паломников в безмятежное, духовное сияние. Первая серебряная гробница была установлена ​​во времена правления Фетх Али-шаха Каджара, а вторая, также из серебра, была завершена в 1827 году.

Сегодня в музее гробницы хранится более 8000 исторических артефактов разных эпох, а её библиотека, одна из крупнейших на юге Ирана, насчитывает почти 100 000 томов. Эти две коллекции демонстрируют культурное богатство Шираза, города, где искусство, знания и вера всегда были основой его существования. Многие выдающиеся учёные и поэты желали быть похороненными в Шах-Черахе, чтобы быть ближе к святыне этого места. Среди них – мученик аятолла Сейед Абдул Хусейн Дастгейб, аятолла Неджабет, Весал Ширази и несколько других великих деятелей династии Занд. Эти могилы, разбросанные по дворам мавзолея, служат напоминанием о том, что знание и вера всегда уважались в Иране.

Террористические атаки

В последние годы святилище Шах-Черах стало целью как минимум двух террористических атак. В 2022 и 2023 годах террористы нападали на святое место, убив или ранив множество паломников.

Ответственность за эти атаки взяла на себя такфиритская террористическая группировка ИГИЛ. Однако эти инциденты не остановили паломников. Дворы мавзолея остаються заполненными иранскими и иностранными паломниками. Семьи молча и преданно шепчут свои молитвы под зеркальным куполом. Для иранцев стойкость Шах-Черах является символом непоколебимой веры; веры, которую не сможет погасить никакой теракт.