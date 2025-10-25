Иракские офицеры проходят обучение в Командно-штабной академии Армии Исламской Республики Иран в Иране

Подполковник Мустафа Мехди прибыл в Иран во главе высокопоставленной военной делегации и посетил Командно-штабную академию Армии Исламской Республики Иран.

В начале визита он заявил: «Отношения между двумя дружественными и соседними странами, Ираном и Ираком, имеют историческую основу, и в последние годы они значительно укрепились, и мы надеемся на их дальнейшее развитие».

Заявив, что иракский народ никогда не забудет поддержку и помощь Исламской Республики Иран, глава Иракского национального университета обороны сказал: «Мы очень рады, что иракские офицеры учатся и заканчивают Командно-штабную академию армии Исламской Республики Иран.

В продолжение этой встречи бригадный генерал Хусейн Валиванд Замани, глава Командно-штабной академии Исламской Республики Иран, сказал: «В военной сфере у нас установились хорошие отношения с иракцами, и мы заинтересованы в их развитии. Мы также очень рады, что иракские студенты учатся в академии Давос в новом учебном году, и, естественно, если наши обмены увеличатся, мы готовы обмениваться преподавателями».

Бригадный генерал Замани заявил: «Отношения между Ираном и Ираком нерушимы, и мы надеемся, что обе страны будут успешно и с гордостью продвигаться по пути синергии и достижения своих высоких целей».