Трамп намерен на встрече с Си Цзиньпином коснуться темы Тайваня

"Я буду говорить о Тайване. Не поеду туда, но буду говорить [о нем]", - отметил глава вашингтонской администрации. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед началом турне, во время которого он посетит Малайзию, Японию и Республику Корея. "Очень уважаю Тайвань", - добавил Трамп.

"Нам есть о чем поговорить с председателем Си [Цзиньпином]. И ему есть о чем поговорить с нами. Я думаю, это будет хорошая встреча", - сказал глава вашингтонской администрации. Он пояснил, что хочет, в частности, обсудить вопросы, касающиеся поставок американской сельскохозяйственной продукции в Китай.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. Нынешняя вашингтонская администрация обещала увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.