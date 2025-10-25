«Чудовищный скандал»: Макрон перешел черту в своих заявлениях об Украине

Во Франции президента Эммануэля Макрона призвали к ответу из-за его заявлений по Украине. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал в своем аккаунте соцсети X, что французский лидер перешел черту.

«Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание конфликта и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!» — говорится в публикации французского политика.

Напомним, президент Франции Макрон объявил о планах поставок Украине дополнительных ракет Aster и истребителей Mirage в ближайшие дни.

Нужно отметить, что Париж намеревается помогать Киеву не только оружием, но и людьми. Во Франции не исключили, что в 2026 году могут развернуть войска на Украине. В Кремле не раз говорили, что этот шаг будет говорить о прямом участии Парижа в конфликте на стороны Украины.