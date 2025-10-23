Марк Ботенга поставил под сомнение двойные стандарты ЕС по Ирану

– Бельгийский депутат Европарламента Марк Ботенга, выступая на открытом заседании, подверг критике политику двойных стандартов, проводимую этим органом. Видеозапись его речи была размещена на его странице в Facebook.

Ниже приводятся главные тезисы его выступления:

* Почему мы должны мириться с тем, что Израиль обладает ядерной бомбой? Это абсолютно неприемлемо. Вы называете Иран главной угрозой, но посмотрите на Израиль, который бомбил Ливан, Сирию, Ирак, Иран, Йемен и недавно Катар.

* Почему вы не упоминаете и не осуждаете тот факт, что США вышли из ядерной сделки с Ираном? Именно США вышли из этого соглашения, а не Иран.

* Я хочу нать, почему мы, Европейский союз, не осуждаем незаконные нападения США и Израиля [на Иран], которые привели к гибели многочисленных иранских граждан и усложнили ядерную дипломатию.

* Мы заявляем, что мы хорошие люди, и что нераспространение ядерного оружия и вопросы прав человека имеют для нас ценность и важность, но на самом деле мы усугубляем ситуацию.

* Мы ужесточаем санкции, которые вредят обычным иранским гражданам. Эти санкции затрудняют для них покупку лекарств и предметов первой необходимости.