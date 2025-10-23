ВОЗ: Из Газы впервые вывезли тяжело раненых палестинцев

Из Газы после прекращения огня впервые была осуществлена медицинская эвакуация 41 пациента в критическом состоянии и 145 сопровождавших их лиц, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, 15 тысяч палестинцев, срочно нуждающихся в помощи, ожидают медицинской эвакуации из Газы. Однако пограничный переход "Рафах" остается закрытым, несмотря на перемирие.

Глава ВОЗ обратился с призывом к странам проявить солидарность и открыть все пути для ускорения операций по медицинской эвакуации из Газы пострадавших.

Отмечалось также, что система здравоохранения в секторе Газа полностью разрушена под тяжестью голода, болезней и конфликтов. Ситуация выглядит катастрофической и не поддающейся описанию. Это может затронуть будущие поколения, сообщает портал firstpost.com.