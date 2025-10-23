Суд ООН потребовал от Израиля уважать запрет использовать голода как метод войн

Международный суд ООН в среду выносит консультативное заключение по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.

"Суд единогласно пришел к выводу, что Израиль обязан… уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны", - заявил судья, зачитывая заключение.

Суд ООН 28 апреля - 2 мая провел заседания по консультативному разбирательству по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.

Генеральная ассамблея ООН в декабре 2024 года приняла резолюцию, в которой в самом срочном порядке попросила Международный суд вынести консультативное заключение по вопросу обязательств Израиля в части помощи оккупированным территориям Палестины. Резолюцию поддержали 137 государств, в том числе и Россия. Еще 12 выступили против, а 22 воздержались.