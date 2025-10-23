Пулевая экономика: Лондон снимает эмбарго на поставки оружия Баку и Еревану

Великобритания отменяет запрет на поставки оружия в Армению и Азербайджан спустя белее чем 30 лет. Соответствующее письменное заявление министра по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути появилось на сайте британского парламента. В документе отмечается, что снятие ограничений призвано повысить уровень отношений Великобритании с обеими странами Закавказья до «стратегического партнерства».

Лондон полностью снимет эмбарго на поставки оружия Баку и Еревану спустя более чем 30 лет. Согласно заявлению министра по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути, запрет, длящийся с 1992 года, утратил силу из-за «достигнутого прогресса» в нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также роспуска Минской группы ОБСЕ. «Мы поддержали роспуск Минской группы. Учитывая достигнутый прогресс, мы считаем, что эмбарго ОБСЕ от 1992 года утратило актуальность. Великобритания полностью снимает эмбарго на поставки оружия для Армении и Азербайджана», — отмечается в документе.

Лондон решил повысить уровень сотрудничества со странами Закавказья до «стратегического партнерства». Британия сделала этот шаг в знак поддержки стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам Даути, «партнерство» Лондона, Баку и Еревана официально закрепит сотрудничество в областях торговли, безопасности и обороны, а также будет подкреплено ежегодными встречами на уровне министров для рассмотрения достигнутого прогресса.