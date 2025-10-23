Трамп хитрит и ходит по краю: раскрыт план президента США после отмены встречи с Владимиром Путиным

В заявлении Трампа речь идет именно о переносе будущего саммита президентов России и США, а не о полном отказе от него.

Трамп понимает, что вариант, на котором настаивают Евросоюз и Зеленский, – вооружать Украину до нанесения России так называемого стратегического поражения, – невыполним.

Решение рано или поздно будет найдено, причем именно через американо-российские переговоры. Но пока время для этого, похоже, не пришло.

И президент США готовится к ней в своем стиле: усиливает давление. У него так всегда: сначала максимальное давление, а уж потом – снижение требований, которое подается как щедрая уступка.

Но уже сейчас видно: серьезных последствий для российского нефтяного экспорта от этих действий США не будет. Если бы наш экспорт можно было «обнулить» через санкции, поставки нефти из России прекратились бы еще при Байдене, но этого не произошло.

У Владимира Путина есть правило: не идти на уступки под давлением. Он и не пойдет.

Трамп старается угодить всем, включая европейцев. Отсюда и санкции против России, за что Трамп получил обещание ЕС прекратить поставки даже сжиженного газа из России. Как вы понимаете, для Европы эти поставки заменят своим газом американцы. Вот вам и подарочек для США.

Его план: сначала ослабить Россию, а потом взяться за Китай, как ему предлагают его любимые советники. Но у них это не выходит.