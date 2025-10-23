Решение Гаагского суда, осуждающее сионистов: БАПОР не нарушало нейтралитет

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на BBC, Международный Суд объявил свое консультативное заключение относительно «обязательств Израиля в отношении присутствия и деятельности ООН и других международных организаций и третьих государств на оккупированных палестинских территориях».

Согласно постановлению Международного Суда, препятствование сионистских оккупантов введению блокады Газы и предотвращение доступа гуманитарной помощи в сектор Газа противоречит международному праву, и этот режим не может продолжать эту свою антигуманную деятельность.

Юдзи Ивасава, председатель Международного Суда, на сегодняшнем открытом заседании огласил «консультативное заключение» этого органа относительно обязанностей этого режима по содействию доставке гуманитарной помощи в Газу.

Председатель Международного Суда заявил: «Израиль не предоставил достаточного обоснования своим утверждениям, когда заявил, что сотрудники БАПОР связаны с ХАМАС или другими организациями. Исходя из фактов, нет никаких доказательств того, что БАПОР нарушило принцип нейтралитета или дискриминировало при распределении гуманитарной помощи. БАПОР является основной организацией, оказывающей помощь палестинцам на оккупированных территориях, и играет жизненно важную роль в секторе Газа».

Юдзи Ивасава уточнил: «БАПОР является неотъемлемой частью инфраструктуры на оккупированных палестинских территориях и удовлетворяет основные потребности палестинского населения в секторе Газа. В нынешних условиях никакая другая организация не может выполнять ту роль, которую играет БАПОР. БАПОР не может быть заменено без соответствующего переходного плана».

Затем он добавил: «Израиль не гарантировал, что население сектора Газа получит необходимые припасы. Израиль обязан разрешать и содействовать усилиям по оказанию помощи, предпринимаемым Организацией Объединенных Наций на палестинских территориях. Израиль обязан обеспечить удовлетворение основных потребностей гражданского палестинского населения. Израиль должен содействовать программам помощи ООН, включая программы БАПОР, в Газе. Израиль обязан разрешить Международному комитету Красного Креста посещать лиц, которых он задержал на оккупированных палестинских территориях».

В постановлении суда указано: «По мнению Суда, нет никаких доказательств того, что БАПОР нарушило принципы нейтралитета. Суд считает, что доказательства Израиля о том, что ХАМАС проникло в БАПОР, недостаточны. Суд считает, что никакая организация не может заменить Агентство ООН по оказанию помощи (БАПОР). В решении Суда подчеркивается, что палестинцы срочно нуждаются в гуманитарной помощи, и БАПОР играет ключевую роль в оказании помощи палестинцам. БАПОР является Агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. Израиль не должен использовать голод в качестве оружия войны. Израиль, как один из подписавших различные конвенции ООН, обязан защищать права человека жителей под оккупацией, включая права женщин, инвалидов и уязвимых групп. Израиль дважды препятствовал доставке гуманитарной помощи в Газу. Принудительное перемещение жителей оккупированных территорий оккупационными силами запрещено. Этот запрет должен применяться независимо от мотивов его жителей».

Суд начал рассмотрение этого дела в прошлом году по запросу Генеральной Ассамблеи ООН. Фактически, суд высказывает мнение о том, каковы правовые обязанности сионистских оккупантов в отношении учреждений ООН по оказанию помощи, таких как БАПОР, а также в отношении оказания помощи палестинцам.

С начала операции «Наводнение Аль-Аксы» в Газе это третье дело, возбужденное против этого режима в Международном Суде в Гааге.