Президент Колумбии: Я буду противостоять организованному террору в Карибском бассейне

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», президент Колумбии «Густаво Петро» заявил, что он будет юридически защищаться от обвинений, выдвинутых против него некоторыми высокопоставленными чиновниками на территории США.

Петро также подчеркнул, что он всегда будет противостоять геноциду и организованному террору в Карибском регионе.

Президент Колумбии добавил: «Всякий раз, когда американское общество попросит нас о сотрудничестве в борьбе с контрабандой наркотиков, Колумбия будет готова оказать помощь».

Заявления Петро были сделаны спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Колумбии, заявив: «Возможно, мы предпримем очень серьезные действия против Колумбии».