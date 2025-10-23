Госсекретарь США посетит оккупированные территории

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», Госдепартамент США объявил, что Марко Рубио, госсекретарь этой страны, посетит оккупированные территории в один из дней в период с 22 по 25 октября (с 30 Месяц Мехр по 3 Месяц Абан).

Согласно этому отчету, целью визита названа поддержка реализации плана президента США «Дональда Трампа» по прекращению конфликта в секторе Газа.

По сообщению Госдепартамента США, Рубио в ходе этой поездки встретится и проведет переговоры с некоторыми региональными партнерами США, имена которых не упоминаются, чтобы изучить возможности укрепления процесса устойчивого мира и расширения сотрудничества в регионе Ближнего Востока.

Визит Рубио состоится после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса, специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа.