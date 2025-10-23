Новая атака США в Тихом океане под предлогом борьбы с наркотиками

Как сообщает информационное агентство ABNA, агентство France-Presse сообщило, что США утверждают, что совершили новую атаку в Тихом океане на лодку, занимающуюся контрабандой наркотиков.

В этом контексте «Пит Хегсет», министр войны США, также объявил в среду вечером, что военные его страны накануне провели смертельную атаку в восточной части Тихого океана против судна, принадлежащего «террористической» организации, занимающейся контрабандой наркотиков.

По словам Хегсета, операция была проведена в международных водах, и в ходе нее были убиты два члена контрабандистской группы, при этом никто из американских военнослужащих не пострадал.

Министр войны США, оправдывая эту атаку в водах территорий стран Карибского бассейна, заявил: «Наркотеррористы, которые намереваются "принести яд на наши берега", не будут иметь места, где спрятаться в нашем регионе».

Он также, ссылаясь на активизацию деятельности наркокартелей, заявил: «Эти группы ведут войну против наших границ, так же, как "Аль-Каида" ранее вела войну против нашей страны».