США и Великобритания ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин", Министерство финансов США заявило, что внесло российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл» в санкционный список.

Несколькими минутами ранее министр финансов США «Скотт Бессент» объявил: «Белый дом объявит новые санкции против России сегодня или завтра (в четверг)».

Он сказал: «Будут объявлены крупные и мощные санкции против России».

Бессент добавил: «Трамп разочарован ходом переговоров о прекращении войны в Украине».

Премьер-министр Великобритании: Лондон ввел санкции против двух крупных российских нефтяных компаний

Премьер-министр Великобритании «Кир Стармер» также заявил, что Лондон ввел санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, которые, по его утверждению, «финансируют военную машину президента России Владимира Путина».

Он также выразил удовлетворение по поводу того, что Соединенные Штаты присоединились к введению широких санкций против этих двух российских компаний.

Премьер-министр Великобритании заявил: «Путин должен заплатить цену за свою незаконную агрессию, и убийства [в Украине] должны быть немедленно прекращены».

Это действие Великобритании и США отражает двойную политику Запада в отношении войны в Украине и геноцида в Газе, поскольку Лондон и Вашингтон, в отличие от ситуации в Украине, воздержались от любых действий по остановке военной машины сионистского режима для прекращения войны в Газе.