Рубио: Шаг Израиля по суверенитету над Западным берегом угрожает мирному процессу в Газе

Как сообщает информационное агентство ABNA, агентство Reuters со ссылкой на Госсекретаря США «Марко Рубио» объявило, что недавние шаги Кнессета израильского режима по аннексии Западного берега к оккупированным территориям представляют собой серьезную угрозу для мирного процесса в Газе и связанных с ним соглашений.

Он добавил: «Эти действия могут серьезно повлиять на мирный процесс и создать больше проблем в регионе».

Между тем, Министерство иностранных дел Турции также решительно осудило этот шаг Кнессета израильского режима.

Кроме того, Саудовская Аравия в ответ на предварительное принятие этого плана решительно его осудила.

В то же время Госсекретарь США, не называя конкретную страну, подчеркнул, что некоторые страны за пределами ближневосточного региона готовы участвовать в составе международных сил в Газе, чтобы помочь обеспечить безопасность и стабильность в регионе.