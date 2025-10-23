ХАМАС: Шаги оккупантов по аннексии Западного берега являются недействительными и незаконными

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на агентство «Шахаб», ХАМАС, реагируя на принятие Кнессетом сионистского режима проектов двух законопроектов об аннексии Западного берега и установлении суверенитета над поселением «Маале-Адумим», осудило эти действия, назвав их явной попыткой нормализации поселенческой деятельности и навязывания суверенитета оккупантов над оккупированными территориями.

ХАМАС опубликовало заявление, в котором говорится, что это голосование демонстрирует уродливое лицо колониальной оккупации и является явным нарушением всех международных законов и резолюций, касающихся Западного берега.

Движение подчеркнуло, что попытки оккупантов аннексировать земли Западного берега являются недействительными и незаконными и не изменят палестинскую сущность Западного берега, основанную на истории, международном праве и консультативном заключении Международного Суда в 2024 году.

ХАМАС возложило на сионистский режим ответственность за последствия этих его недействительных оккупационных законов и призвало Организацию Объединенных Наций, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества осудить этот акт и работать над прекращением политики оккупации, привлечением ее и ее лидеров к ответственности за преступления против палестинского народа и явное нарушение их обязательств по международному праву.

Следует отметить, что Кнессет сионистского режима в предварительном чтении одобрил проект закона «О применении суверенитета над Западным берегом».

Канал 12 сионистского режима объявил, что предварительное чтение проекта закона о применении суверенитета над Западным берегом состоялось и было одобрено 25 голосами «за» против 24 «против».

В связи с этим Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности сионистского режима, заявил: «Сейчас настало время применить суверенитет над Западным берегом».

Это происходит в то время, как многие страны выступают против любых действий сионистского режима, связанных с аннексией Западного берега и установлением суверенитета над ним.