ХАМАС: Шаги оккупантов по аннексии Западного берега являются недействительными и незаконными

23 октября 2025 - 12:27
Source: ABNA
Движение ХАМАС отреагировало на принятие Кнессетом сионистского режима проекта закона об аннексии Западного берега, решительно осудив его.

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на агентство «Шахаб», ХАМАС, реагируя на принятие Кнессетом сионистского режима проектов двух законопроектов об аннексии Западного берега и установлении суверенитета над поселением «Маале-Адумим», осудило эти действия, назвав их явной попыткой нормализации поселенческой деятельности и навязывания суверенитета оккупантов над оккупированными территориями.

ХАМАС опубликовало заявление, в котором говорится, что это голосование демонстрирует уродливое лицо колониальной оккупации и является явным нарушением всех международных законов и резолюций, касающихся Западного берега.

Движение подчеркнуло, что попытки оккупантов аннексировать земли Западного берега являются недействительными и незаконными и не изменят палестинскую сущность Западного берега, основанную на истории, международном праве и консультативном заключении Международного Суда в 2024 году.

ХАМАС возложило на сионистский режим ответственность за последствия этих его недействительных оккупационных законов и призвало Организацию Объединенных Наций, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества осудить этот акт и работать над прекращением политики оккупации, привлечением ее и ее лидеров к ответственности за преступления против палестинского народа и явное нарушение их обязательств по международному праву.

Следует отметить, что Кнессет сионистского режима в предварительном чтении одобрил проект закона «О применении суверенитета над Западным берегом».

Канал 12 сионистского режима объявил, что предварительное чтение проекта закона о применении суверенитета над Западным берегом состоялось и было одобрено 25 голосами «за» против 24 «против».

В связи с этим Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности сионистского режима, заявил: «Сейчас настало время применить суверенитет над Западным берегом».

Это происходит в то время, как многие страны выступают против любых действий сионистского режима, связанных с аннексией Западного берега и установлением суверенитета над ним.

