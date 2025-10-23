Рейд оккупационных сил на Западный берег; трое палестинцев ранены на севере Иерусалима

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», военные сионистского режима совершили набеги на различные районы Западного берега.

Палестинские источники заявили, что военные сионистского режима ворвались в районы города Хеврон, восточного Наблуса, а также в Тубас на Западном берегу.

Эти источники сообщили о ранении трех палестинцев в результате нападений сионистского режима на окраинах лагеря Каландия на севере оккупированного Иерусалима.

Указанные источники также упомянули о столкновениях между палестинской молодежью и оккупантами у входа в этот лагерь.

Это происходит на фоне того, что палестинский информационный центр «Маати» сообщил, что с 7 октября 2023 года по 22 октября 2025 года (30 Месяц Мехр) было зарегистрировано 5834 случая рейдов и нападений со стороны поселенцев по всему Западному берегу.

Согласно отчету, только за текущий месяц (октябрь) произошло 381 нападение со стороны поселенцев, включая прямые физические нападения, уничтожение имущества и вторжения на земли и сельскохозяйственные угодья.

Центр также объявил, что с начала эскалации нападений в октябре 2023 года 29 палестинцев были убиты в результате нападений поселенцев, и 159 человек получили различные ранения.

В отчете также упоминается о регистрации 693 случаев стрельбы и 692 случаев метания камней в палестинских граждан и их автомобили со стороны поселенцев.

Вчера Кнессет сионистского режима, на фоне попыток установления спокойствия в секторе Газа, одобрил в первом чтении законопроект об аннексии Западного берега.