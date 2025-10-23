  1. Home
Рябков: Урегулирование ядерной проблемы Ирана возможно только посредством дипломатии

23 октября 2025 - 12:26
News ID: 1741945
Source: ABNA
Заместитель министра иностранных дел России заявил: Урегулирование иранской ядерной проблемы возможно только посредством дипломатии и переговоров, и никакой разумной альтернативы этому не существует.

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на агентство ТАСС, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил сегодня, в среду, что: «Урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы достижимо только с помощью дипломатии; никакой другой альтернативы нет».

Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул: «Мы считаем, что западным странам следует отказаться от своих эгоистичных амбиций и направить все свои усилия не на разрушение, а на поиск переговорных решений. Урегулирование иранской ядерной проблемы, как и урегулирование других кризисов на Ближнем Востоке, возможно только посредством дипломатии и переговоров, и никакой разумной альтернативы этому не существует».

Сергей Рябков выступил с этими заявлениями на заседании под названием «История и ядерная политика России и общественная дипломатия в ядерной сфере», организованном Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов этой страны.

