Лидер Революции: Научное новаторство и политическая мысль были двумя выдающимися чертами Алламе Наини

Как сообщает информационное агентство Ахль-уль-Бейт (АБНА), выступления Верховного лидера Исламской революции на встрече с организаторами международной конференции Алламе Мирзы Наини (мир ему), состоявшейся сегодня утром в Куме, были опубликованы.

Его Светлость аятолла Хаменеи назвал в этой встрече Алламе Наини одной из высоких научных и духовных опор древней семинарии Наджафа и, говоря о гранях его личности, сказал: «С профессиональной точки зрения, выдающейся особенностью покойного Наини является формирование структуры в науке Усул (принципов фикха) на основе интеллектуального и научного порядка, а также его сильные и многочисленные инновации».

Лидер Революции назвал воспитание выдающихся учеников еще одной особенностью Алламе Наини и отметил: «Другой выдающейся особенностью, которая делает его исключительной личностью среди Марджа’ (источников подражания), является обладание политической мыслью, которая отражена в ценной и заброшенной книге «Танбиху аль-Умма» (Пробуждение Уммы)».

Его Светлость аятолла Хаменеи назвал веру в создание исламского правительства на основе Вилаята (правления), противостоящего деспотизму, одним из столпов политической мысли Алламе Наини и добавил: «Согласно политической мысли покойного Наини, правительство и все его должностные лица должны находиться под национальным надзором и быть подотчетными, что требует формирования «Маджлис-е Маб’усан» (Собрания Депутатов) путем проведения выборов с целью надзора и законодательства, и действительность законов этого собрания зависит от утверждения видными факихами и религиозными учеными».

Он назвал рамки, предложенные Алламе Наини, то есть создание исламского и народного правительства, современным выражением Исламской Республики, и, говоря о причине того, что сам Мирзаи Наини собрал книгу «Танбиху аль-Умма», сказал: «Конституционализм, который поддерживали покойный Наини и ученые Наджафа, на самом деле был поддержкой установления справедливого правительства и устранения деспотизма, и он отличался от того, что англичане создали в Иране под названием конституционализма, что привело к разногласиям и событиям, таким как повешение покойного шейха Фазлуллы Нури».

На этой встрече аятолла А’рафи, директор исламских семинарий, представил доклад о программах и деятельности международной конференции, посвященной памяти Алламе Наини.