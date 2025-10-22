46 сенаторов Трампу: Мы против аннексии Западного берега Израилем

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al Jazeera, 46 сенаторов-демократов США направили письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали его усилить свое противодействие аннексии частей Западного берега Израилем.

Согласно этому сообщению, сенаторы-демократы заявили Трампу, что они призывают к укреплению необходимых мер для сохранения возможности реализации решения о двух государствах.

Сенаторы-демократы также заявили Трампу, что доставка гуманитарной помощи в Газу является обязательным условием.

Эти 46 сенаторов-демократов США, подчеркнув свое противодействие любым действиям Израиля по аннексии Западного берега или расширению поселений, заявили, что сохранение режима прекращения огня в Газе является обязательным.