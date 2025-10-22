Венесуэла заявила о поддержке Колумбии против США

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Al-Youm, министр обороны Венесуэлы заявил, что страна готова поддержать Колумбию перед лицом растущего давления со стороны США.

Он добавил, что Колумбия должна знать, что она находится под защитой венесуэльских сил, и эти силы развернуты в приграничных районах для противодействия любой угрозе безопасности двух стран. Трамп оскорбил не только президента Колумбии, но и весь народ этой страны. Любая страна или человек, который не находится под имперским флагом США, подвергается опасности и обвинениям.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором заявил: Президент Колумбии Густаво Петро — незаконный торговец наркотиками, который активно поощряет массовое производство наркотиков на больших и малых фермах по всей Колумбии.