Мученическая смерть ливанца в результате агрессии сионистского режима на юге Ливана

22 октября 2025 - 13:49
Один ливанский гражданин погиб в результате атаки беспилотника сионистского режима на юге Ливана.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, сионистский режим час назад совершил атаку беспилотника в районе Айн Кана на юге Ливана.

В результате этой атаки, целью которой был водитель мотоцикла, один человек стал мучеником.

Агрессия сионистского режима в отношении соглашения о «деэскалации» в Ливане повторялась многократно с момента подписания этого соглашения, и официальные ливанские источники сообщают о более чем 4 тысячах нарушений этого соглашения со стороны сионистского режима.

Новостной сайт Al Nashra также сообщил о полетах беспилотников сионистского режима на малой высоте в районах Арабсалим, Джарджуа, Айн Кана и Айн Бусвар.

