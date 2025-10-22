Обнаружены следы жестоких пыток на телах палестинских мучеников; «Немедленно начать расследование»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Al-Youm, Евро-Средиземноморский наблюдательный совет по правам человека заявил, что необходимо провести немедленное международное расследование следов пыток, оставшихся на телах палестинских мучеников.

Эта международная организация подчеркнула, что тела 120 палестинских мучеников были переданы сионистским режимом, и на них видны следы жестоких пыток и внесудебных казней.

Указанная организация уточнила, что следы веревки на шеях этих тел и пули, выпущенные в них с близкого расстояния, полностью очевидны. Также их руки и ноги были связаны проволокой, а некоторые из этих тел были брошены под танки. Видны сломанные кости и сильные ожоги. Эти люди не умерли естественной смертью, а стали мучениками. Из 120 переданных тел опознано только шесть.