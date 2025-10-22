  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Обнаружены следы жестоких пыток на телах палестинских мучеников; «Немедленно начать расследование»

22 октября 2025 - 13:48
News ID: 1741574
Source: ABNA
Обнаружены следы жестоких пыток на телах палестинских мучеников; «Немедленно начать расследование»

Международная организация призвала немедленно начать расследование жестоких пыток палестинских заключенных сионистским режимом.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Al-Youm, Евро-Средиземноморский наблюдательный совет по правам человека заявил, что необходимо провести немедленное международное расследование следов пыток, оставшихся на телах палестинских мучеников.

Эта международная организация подчеркнула, что тела 120 палестинских мучеников были переданы сионистским режимом, и на них видны следы жестоких пыток и внесудебных казней.

Указанная организация уточнила, что следы веревки на шеях этих тел и пули, выпущенные в них с близкого расстояния, полностью очевидны. Также их руки и ноги были связаны проволокой, а некоторые из этих тел были брошены под танки. Видны сломанные кости и сильные ожоги. Эти люди не умерли естественной смертью, а стали мучениками. Из 120 переданных тел опознано только шесть.

Your Comment

You are replying to: .
captcha