Компоненты безопасности, которые превращают Сирию во вторую Ливию

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на ливанскую газету Al-Akhbar, в Сирии возник ряд вызовов безопасности, которые вызвали растущие сомнения в отношении «структуры безопасности» режима Джулани.

Эта структура, аналогичная той, что была создана «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе во время ее контроля над этой провинцией, была подходящей для развития ситуации с безопасностью в тот период и для управления провинцией во время войны. В то время «Хайят» смогла объединить десятки фракций под своим флагом, чтобы сформировать единый фронт, что позволило ей управлять Идлибом, контролировать его внутреннюю ситуацию и стать «ударной силой» на севере Сирии.

В условиях, когда эти группы сегодня владеют «пирогом» сирийских трофеев, включая инвестиции в некоторые проекты или контроль над некоторыми контрабандными переходами и т. д., возникают серьезные сомнения в возможности успеха этого опыта в более широком пространстве всей Сирии. В нынешних условиях такие факторы, как отсутствие войны, настойчивость Вашингтона на диалоге для решения курдского вопроса, обеспечение Израилем защитного зонтика для друзов в Сувейде и отсутствие фронтов гражданской войны, сделали эту модель неэффективной.

Еще одной проблемой, стоящей перед режимом Джулани, являются иностранные военизированные группы, попытки лидеров этого режима контролировать эти фракции путем их роспуска или организации в структуре Министерства обороны сталкиваются с многочисленными препятствиями, включая общественные протесты. Кроме того, арест любого из этих элементов из-за противозаконного поведения вызывает серьезную реакцию их соратников в вооруженных группировках.

В этом контексте совместная операция по обеспечению безопасности между Международной коалицией и правлением Джулани в районе Муаддамия в Каламуне, расположенном в сельской местности Дамаска, которая состоялась в прошлую субботу, вызвала искру нового кризиса в сельской местности Дамаска. В ходе этой операции Халед аль-Масуд и два других человека были арестованы по обвинению в членстве в ИГИЛ, а Масуд был убит на следующий день во время допросов.

Таким образом, сцена, которую в настоящее время переживает Сирия, представляет собой переплетенную сеть очагов, готовых к воспламенению, в районах, контролируемых режимом Джулани. На северо-западе Сирии дислоцированы иностранные вооруженные группы. Даже внутри основных городов, где находятся бывшие элементы «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие фракции, действовавшие в северной сельской местности Алеппо, существует эта проблема; потому что они разделили власть между собой и действуют независимо, последствия чего видны через захват имущества и наложение выкупа на людей. Та же проблема наблюдается в центральном и южном регионе Сирии, где присутствуют племенные силы и «Сирийская свободная армия» под руководством США. Даже на северо-востоке Сирии, где действуют Турция, а также ряд групп, известных как «Национальная армия», и которые находятся вдоль линий соприкосновения с «Касд», существует эта проблема.

Эта ситуация фактически означает отсутствие четкой структуры для государственных учреждений и наличие скрытой фракционно-племенной, региональной и международной конкуренции, которая создает основу для продолжения хрупкости безопасности в Сирии и готовит для этой страны сценарий, подобный Ливии.